J-Ax al veleno: “Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”

J-Ax ha apertamente discusso il cambiamento radicale nel suo stile di vita dopo essere diventato padre.

In un’intervista concessa a Radio Deejay, ha espresso una netta disapprovazione nei confronti di chi continua a vivere in modo spericolato dopo aver avuto figli. “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Dal momento in cui ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio, non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”, ha dichiarato Alessandro Aleotti, vero nome di J-Ax.

Il rapper sottolinea come la nascita di un figlio debba rappresentare un punto di svolta, un momento in cui le priorità devono cambiare in favore della sicurezza e del benessere del bambino.

Una paternità senza scuse

J-Ax prosegue con un messaggio forte e diretto verso chi non si assume le proprie responsabilità di padre, indipendentemente dalle difficoltà personali. “Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai, io non ti rispetto”, afferma il rapper. Queste parole rispecchiano la sua visione di un impegno incondizionato verso i propri figli, mettendo in chiaro che la paternità richiede dedizione e maturità, al di là delle sfide personali.

La gioia e le sfide della paternità

Nel 2017, J-Ax è diventato padre di Nicolas, nato dal suo legame con la moglie Eliana Cocker. Questa esperienza ha ispirato il rapper a scrivere la canzone “Tutto tua madre”, in cui racconta le emozioni e le difficoltà incontrate nel diventare padre. “Una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare. Il pezzo però non l’ho davvero scritto io: lo ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato (…) È tutto lì dentro, la vicenda, gli stati d’animo. Non voglio lucrarci sopra o giocarmi la figura di family man”, ha condiviso J-Ax.