Puglia, due bambini trovano per strada un portafogli pieno di soldi e lo restituiscono: verranno premiati

Un gesto di onestà che diventa esempio per tutti

A Martina Franca, un gesto di grande onestà ha fatto emergere i valori di integrità e responsabilità in due giovanissimi cittadini. Orlando e Giuseppe Francesco, entrambi di dieci anni, hanno trovato un portafogli contenente diverse centinaia di euro e hanno deciso di consegnarlo alla Polizia Locale, dimostrando un senso civico notevole.

Il ritrovamento e la decisione

Mentre passeggiavano per le vie del centro di Martina Franca, Orlando e Giuseppe Francesco hanno notato un portafogli abbandonato. All’interno, hanno scoperto diverse centinaia di euro, una somma significativa che avrebbe potuto tentare chiunque. Tuttavia, i due amici, mossi da un innato senso di giustizia, hanno immediatamente pensato di fare ciò che era giusto.

Senza esitare, i due ragazzi hanno chiesto ai loro genitori di accompagnarli al comando di Polizia Locale per riconsegnare il denaro trovato. Questa scelta, lontana dall’egoismo e dall’indifferenza che spesso caratterizzano la società moderna, ha messo in luce la loro maturità e integrità.

Lode e riconoscimenti

La Polizia Locale, impressionata dal gesto di Orlando e Giuseppe Francesco, ha lodato i due ragazzi per il loro comportamento esemplare. Il comandante Domenica Piccoli, in particolare, ha evidenziato alla Gazzetta come gesti di questo tipo siano rari e preziosi, soprattutto in un’epoca in cui la fiducia reciproca sembra erodersi.

“In un mondo dove l’egoismo e l’indifferenza sembrano prevalere, Orlando e Giuseppe Francesco hanno dimostrato che l’onestà e la responsabilità sono valori ancora vivi, soprattutto tra i più giovani,” ha dichiarato il comandante Piccoli. Questo episodio non solo rafforza la fiducia nelle nuove generazioni ma serve anche da promemoria che i valori fondamentali della società sono ancora presenti e vissuti attivamente.

Un esempio per la comunità

Per celebrare e promuovere ulteriormente questi valori, l’Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale hanno deciso di premiare i due giovani. Una cerimonia pubblica sarà organizzata per onorare il gesto di Orlando e Giuseppe Francesco, con l’intento di mostrare a tutta la comunità che azioni oneste e altruiste sono la base per una società più coesa e integra.