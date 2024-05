Gravemente ferite dopo un terribile incidente stradale, si mettono in posa per un selfie: la foto fa scoppiare una bufera sui social

1 Condivisioni acebook Twitter

Un selfie tra le macerie di un incidente

In una scena che sembra quasi surreale, due ragazze gravemente ferite in un incidente stradale in Messico hanno deciso di scattarsi un selfie mentre attendevano l’arrivo dei soccorsi. L’incidente, avvenuto nel quartiere Lomas del Mirador nella città di Cuernavaca, è stato il palcoscenico di questo gesto che ha scatenato ampie discussioni e polemiche.

Le due giovani, visibilmente insanguinate e con evidenti ferite, sono state fotografate sedute sul bordo della strada, con uno smartphone in mano, intento a immortalare il momento post-incidente. La foto, scattata da un passante, mostra chiaramente il contrasto tra la gravità della situazione e l’azione delle ragazze, con l’auto da cui erano appena uscite ribaltata e danneggiata in mezzo alla strada.

Le reazioni e le condizioni delle ragazze

Mentre alcune persone presenti sulla scena si adoperavano per chiamare polizia e ambulanze, l’immagine delle due donne che si scattano un selfie ha sollevato non solo sorpresa ma anche indignazione. Commentatori e utenti dei social media hanno espresso disappunto per quello che è stato percepito come un comportamento frivolo in un momento così critico.

“Mi sono sempre chiesto perché c’è un bisogno così costante di scattare una foto di tutto ciò che facciamo. Stiamo raggiungendo un livello ridicolo ed esagerato solo per attirare l’attenzione,” ha commentato un utente, evidenziando come il bisogno di condivisione sui social media possa talvolta superare il buon senso e la percezione del pericolo.

Le ragazze, secondo i rapporti dei giornali locali, hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate all’ospedale insieme agli altri tre occupanti del veicolo. Le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora in corso, con le autorità che sospettano un possibile eccesso di alcool da parte del conducente al momento dello schianto.