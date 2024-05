Carlo Conti alla guida di Sanremo 2025: un ritorno come conduttore e direttore artistico, la Rai: “E’ già al lavoro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il ritorno di Carlo Conti a Sanremo

Carlo Conti è ufficialmente il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per le edizioni 2025 e 2026. La decisione, presa all’unanimità dai vertici aziendali della Rai, vede l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi, insieme al Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, confermare Conti per un accordo biennale. Questo annuncio, dato dal Tg1, segna il ritorno di Conti alla guida della kermesse canora dopo le edizioni gestite tra il 2015 e il 2017.

Un nuovo inizio per il Festival di Sanremo

Per Carlo Conti, che ha già condotto con successo il Festival tra il 2015 e il 2017, questo ritorno non è solo un reprise ma una vera e propria nuova sfida. Durante le sue precedenti direzioni, Conti è riuscito a lanciare artisti che oggi sono figure chiave della musica italiana. Ora, a distanza di anni, il conduttore si prepara a riprendere le redini di Sanremo con l’intento di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze musicali.

La Rai ha sottolineato che Carlo Conti è già al lavoro per preparare un Festival ricco di sorprese e novità, segno di un impegno a rendere le prossime edizioni particolarmente innovative e coinvolgenti. L’approccio promette di mescolare la tradizione del Festival con un occhio sempre attento alle evoluzioni del panorama musicale.

La conferma dell’accordo

L’indiscrezione riguardo al ritorno di Conti circolava da diverse settimane e ha trovato conferma nell’annuncio ufficiale di questa mattina. L’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha giocato con le parole postando una foto insieme a Conti e al Direttore generale Rossi, commentando: “I ‘Conti’ tornano sempre”. Questo gioco di parole non solo conferma l’accordo ma anche la fiducia riposta in Carlo Conti per guidare il Festival verso nuovi orizzonti di successo.

Carlo Conti al timone, il Festival di Sanremo si prepara a vivere un biennio di rinnovamento e creatività, mantenendo salde le radici nella tradizione ma con uno sguardo sempre aperto verso il futuro della musica italiana.