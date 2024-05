Fabrizio Corona: “Divento nuovamente padre”, Sara Barbieri in dolce attesa

0 Condivisioni acebook Twitter

Un nuovo capitolo per Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Fabrizio Corona, figura sempre al centro del gossip italiano, ha annunciato che diventerà padre per la seconda volta. La notizia, rivelata in esclusiva al magazine Chi di Alfonso Signorini, riguarda la gravidanza di Sara Barbieri, la sua compagna 24enne. Questo annuncio arriva in un periodo di grande visibilità per Corona, recentemente al centro delle cronache per le sue indiscrezioni sui VIP, come nel caso di Fedez e Cristiano Iovino.

“Fabrizio Corona a 50 anni diventa papà per la seconda volta,” si legge sul magazine. Sara Barbieri è incinta: “Ci pensavamo da un anno,” ha dichiarato Corona, “siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità.” Queste parole trasmettono un misto di emozione e speranza per il futuro, delineando un nuovo inizio per la coppia.

Solo una settimana fa, Fabrizio ha dedicato un messaggio affettuoso a Sara in occasione del suo compleanno: “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male. Insieme dopo quasi 3 anni in questo giorno speciale che ha delle strane ma meravigliose coincidenze.”

Dalle voci di crisi a una rinascita

Solo quattro mesi fa, i rumor su una possibile crisi tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona erano intensi, con speculazioni che suggerivano persino una rottura. Sara stessa ha alimentato queste voci con un post enigmatico sui social media:

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo. In questi anni sono rimasta a guardare situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti.”

Un messaggio che parlava di isolamento e difficoltà, ma anche di rinascita: “Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi. Anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere.”

Un futuro radioso

Quest’annuncio di gravidanza segna una svolta positiva per la coppia, mostrando come dalle difficoltà possa nascere una nuova speranza e un nuovo inizio. Fabrizio Corona e Sara Barbieri sembrano ora concentrati su questo capitolo imminente della loro vita, pronti a accogliere il nuovo membro della famiglia con amore e gioia.