Mara Venier, per la prossima edizione sarà ancora al timone di Domenica In

Mara Venier e la nuova Domenica In

La Rai sta delineando i contorni di quello che sarà il palinsesto per l’anno 2024/25, e tra le novità più eclatanti c’è sicuramente la conferma di Mara Venier a Domenica In. Contrariamente a quanto previsto lo scorso anno, la conduttrice non lascerà il timone dello storico talk show della domenica di Rai 1, ma sarà al comando per la sedicesima edizione in totale e la settima consecutiva. Questa volta, però, ci sarà una significativa rivoluzione nella formula del programma: si darà più spazio alla cronaca, modificando l’approccio tradizionale basato sulle “interviste a cuore aperto”. Questo cambiamento potrebbe portare una fresca ventata di novità nel format che ha fatto la storia della televisione italiana.

Cambiamenti e conferme nel palinsesto

Non solo Mara Venier ma anche altri volti noti vedranno una conferma nei loro ruoli:

Francesca Fialdini rimane alla conduzione di “Da noi… a ruota libera”, dimostrando ancora una volta la fiducia della Rai nel suo lavoro. Inoltre, tornerà su Rai 2 con le nuove puntate di “Belve”, dove intervista personaggi noti in un setting intenso e personale.

rimane alla conduzione di “Da noi… a ruota libera”, dimostrando ancora una volta la fiducia della Rai nel suo lavoro. Inoltre, tornerà su Rai 2 con le nuove puntate di “Belve”, dove intervista personaggi noti in un setting intenso e personale. Emma D’Aquino è in lizza per prendere il posto di Paola Perego alla guida di “Amore Criminale”, con Perego che si sposterà a “Citofonare Rai 2”. D’Aquino, con la sua esperienza e carisma, potrebbe portare una nuova energia a questo format incentrato su storie di cronaca nera e giustizia.

è in lizza per prendere il posto di alla guida di “Amore Criminale”, con Perego che si sposterà a “Citofonare Rai 2”. D’Aquino, con la sua esperienza e carisma, potrebbe portare una nuova energia a questo format incentrato su storie di cronaca nera e giustizia. Marco Liorni lascerà “Italia Sì” per un nuovo progetto: “L’Eredità”. Questo movimento indica una strategia Rai di rafforzare la fascia del preserale con volti noti e format consolidati, specialmente dopo le incertezze legate a “Reazione a catena”, condotto da Pino Insegno.

Tg3 e il futuro giornalistico

La situazione all’interno del Tg3 vede un interessante scontro politico:

Monica Giandotti , vicina al PD e già nota per il suo lavoro in “Linea Notte”, è in ascesa e potrebbe prendere il controllo del Tg3. La sua ascesa segnala una possibile virata verso un approccio più in linea con la leadership di Elly Schlein.

, vicina al PD e già nota per il suo lavoro in “Linea Notte”, è in ascesa e potrebbe prendere il controllo del Tg3. La sua ascesa segnala una possibile virata verso un approccio più in linea con la leadership di Elly Schlein. Luisella Costamagna, apprezzata in ambienti vicini al M5S e con una recente ripresa grazie a “Tango” dopo il flop di “Agorà”, potrebbe essere destinata a prendere il timone di “Linea Notte”, indicando un riassetto delle figure chiave nei programmi di approfondimento giornalistico.

Situazione in sospeso e possibili ritorni