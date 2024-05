Matteo Berrettini e Federica Lelli (la ex di Ultimo), la nuova coppia sorprende tutti

0 Condivisioni acebook Twitter

Da un incontro fugace a una storia seria

Da quando hanno deciso di uscire allo scoperto, Matteo Berrettini e Federica Lelli sembrano aver preso una svolta seria nella loro relazione. Secondo recenti rivelazioni del settimanale Chi, quello che inizialmente appariva come un incontro casuale a Ponte Milvio è rapidamente trasformato in una relazione profonda, tanto che si parla già di convivenza. La coppia, che preferisce mantenere un basso profilo lontano dai riflettori, ha suscitato interesse e curiosità per la rapidità con cui il loro rapporto sta progredendo.

Chi è Federica Lelli?

Federica Lelli, una bellissima influencer romana di 26 anni, è nota al pubblico principalmente per essere stata la fidanzata del cantante Ultimo. Dopo la fine della loro relazione nel 2019, Lelli è rimasta lontana dai gossip e dalle cronache rosa, evitando relazioni con altre figure note dello spettacolo e dello sport. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, Federica ha trascorso diversi anni in Francia, dedicandosi alla sua carriera di influencer. La sua storia con Matteo Berrettini segna il suo ritorno sotto i riflettori, ma questa volta per una storia d’amore che sembra promettere un futuro insieme.

Il passato di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è recentemente uscito da una relazione con la ex velina Melissa Satta, una storia che ha ricevuto grande attenzione mediatica. Durante il loro rapporto, Melissa è stata spesso oggetto di critiche ingiustificate, accusata di influenzare negativamente le prestazioni sportive di Berrettini. Queste accuse hanno pesantemente colpito l’ex velina, al punto da spingerla a prendere posizioni legali contro le descrizioni offensive come “sex addicted” apparse su alcuni media esteri. La rottura con Melissa ha lasciato Berrettini libero di esplorare un nuovo capitolo nella sua vita, che ora vede Federica Lelli al suo fianco.

Questo nuovo amore tra il tennista e l’influencer romana sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle storie più seguite dell’estate.