Maria De Filippi manda un messaggio ad Asia, la quattordicenne che sta lottando contro il tumore ed è stata bullizzata: “Il mondo è pieno di deficienti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata de “Le Iene”, un momento particolarmente toccante ha visto Maria De Filippi inviare un messaggio di supporto ad Asia, una coraggiosa ragazza di 14 anni che sta combattendo contro il tumore e contro la crudeltà degli haters online. La conduttrice, amata da milioni di italiani per il suo ruolo in diversi programmi TV, ha voluto esprimere personalmente la sua vicinanza a Asia, sottolineando l’importanza di ignorare le parole offensive di chi si nasconde dietro la maschera dell’anonimato su internet.

Il contenuto del messaggio di Maria De Filippi

Maria De Filippi, tramite un messaggio audio recapitato da Gaetano Pecoraro de “Le Iene”, ha detto: “Ciao Asia, sono Maria, la signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera. So che sei forte, suoni il pianoforte e hai parlato di te sui social, ricevendo in cambio brutte parole. Ricorda, anche a me è capitato, capita a tutti.” La conduttrice ha poi aggiunto: “Di deficienti in giro ce ne sono tanti, non devi fermarti a loro, prova a ignorarli. Non è compito tuo, ma di altri, fare in modo che queste cose non succedano. Spero di sentirti presto, in bocca al lupo e forza!”

La reazione di Asia a queste parole è stata di incredulità e gratitudine: “Non ci credo,” ha esclamato con un sorriso, mostrando quanto questo supporto significhi per lei in un momento così difficile.

La lotta di Asia contro il tumore e il cyberbullismo

Oltre al messaggio di Maria De Filippi, Asia ha ricevuto il supporto di altre figure pubbliche, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Sono rimasta spiazzata, mamma tremava. Mi farebbe piacere incontrarlo un giorno per una chiacchierata,” ha detto la giovane, evidenziando come questo supporto la aiuti a sentirsi meno sola.

Asia ha aperto il suo cuore raccontando la sua battaglia contro la malattia e gli attacchi online: “È tosta, ma le cure ci sono, si può convivere, guarire,” ha affermato riguardo al tumore. Riguardo agli haters, ha spiegato: “Essendo autoironica, ho riso. Mi insultano per una cosa che non ho scelto io di avere, da anonimi. Sono persone frustrate.”