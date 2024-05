Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non si nascondono più, passeggiano mano nella mano e si baciano per le strade di Roma

0 Condivisioni acebook Twitter

Le ultime settimane hanno visto Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, rispettivamente opinionista dell’Isola dei Famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis e maestro di “Ballando con le stelle”, al centro del gossip per un presunto flirt.

Le voci si sono intensificate fino a diventare una conferma grazie alle foto pubblicate da Chi, dove i due appaiono complice e affiatati, condividendo abbracci e baci per le strade di Roma.

Gli avvistamenti e le uscite pubbliche

Sonia e Angelo sono stati visti in varie occasioni, segno che la loro frequentazione sta diventando sempre più seria. Tra le uscite più note, i paparazzi li hanno fotografati mentre lasciavano l’appartamento di Madonia per una cena con amici, tra cui Alessandro Boero, storico amico di Sonia. Le passeggiate romantiche per Roma, inclusa una visita serale alla chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, e la partecipazione a un vernissage, mostrano una coppia che non teme di mostrarsi in pubblico.

In una di queste occasioni, Angelo era accompagnato dalla sua figlia Matilde di 6 anni, evidenziando come Sonia sia stata introdotta anche agli affetti più cari del ballerino. Questo dimostra una maturità e una serietà nella relazione che va oltre il semplice flirt.

Le reazioni dell’ambiente e dell’ex di Madonia

La nuova relazione tra Sonia e Angelo ha suscitato reazioni diverse, in particolare quella dell’ex di Madonia, Ema Stokholma. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, Ema non avrebbe preso bene la notizia, soffrendo ancora per la fine della loro relazione. La loro storia, nata nel contesto di “Ballando con le stelle 2022”, era durata un anno e il legame sembrava molto forte, il che rende la sua reazione comprensibile.

Ema Stokholma non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, mantenendo un profilo basso rispetto alla situazione. Tuttavia, è chiaro che la nuova coppia sta causando onde emotive anche fuori dalla loro diretta relazione.

Cosa accadrà nel futuro

L’evolversi della storia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sarà interessante da seguire. Entrambi sono figure pubbliche amate e rispettate, il che rende ogni loro passo sotto i riflettori di particolare interesse per il pubblico e i media.

La loro relazione, nata tra sorrisi e passeggiate, sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle storie più seguite e commentate nel panorama del gossip italiano. Solo il tempo dirà se questo nascente amore riuscirà a superare gli ostacoli e a trasformarsi in una storia duratura.