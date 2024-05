Adolescente muore raggiunto da un proiettile mentre maneggiava il fucile del padre

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Villasalto, un tranquillo paese nell’entroterra della Sardegna.

Un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita in un incidente domestico causato da un fucile di proprietà del padre. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era solo in casa e, in un momento di curiosità o di gioco, ha iniziato a maneggiare l’arma. “All’improvviso è partito uno sparo”, e il proiettile ha colpito l’adolescente in pieno, lasciandogli nessuna possibilità di sopravvivenza.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Nonostante l’immediata risposta dei servizi di emergenza, compreso l’elisoccorso che è stato rapidamente dispiegato sul luogo dell’incidente, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la tragica realtà. “I soccorritori, giunti sul posto, non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso”, è stata la dura dichiarazione rilasciata ai media locali. Le indagini sono ora condotte dai carabinieri della Compagnia di San Vito, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta degli eventi e verificare tutte le circostanze che hanno portato a questo fatale incidente.

Comunità in lutto

La notizia ha lasciato la comunità di Villasalto in profondo lutto. In un piccolo paese dove tutti si conoscono, la perdita di un giovane in tali circostanze è un evento che scuote l’intera comunità. La famiglia del ragazzo, gli amici e tutti i conoscenti sono ora uniti nel dolore, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, che chiariranno come un gesto tanto incauto abbia potuto trasformarsi in una tragedia così devastante.