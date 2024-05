Chiara Ferragni, preoccupata per le condizioni di salute di Fedez, ha telefonato alla ex suocera

0 Condivisioni acebook Twitter

Recenti indiscrezioni sulle condizioni di salute di Fedez hanno scatenato preoccupazioni, tanto che Chiara Ferragni, nonostante la distanza crescente tra i due, ha contattato l’ex suocera, Tatiana Berrinzaghi, per avere notizie dirette.

Questo gesto, come riportato dal Messaggero, è interpretato da molti come un segnale di un persistente legame affettivo, soprattutto per il bene dei loro figli, Leone e Vittoria.

Fedez, dal canto suo, ha prontamente smentito attraverso Instagram le voci più allarmistiche sulla sua salute, spiegando di aver avuto solo un “problema questo weekend” ma di essere sostanzialmente in buona salute. “Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita,” ha commentato, cercando di placare le preoccupazioni dei fan e di chi gli è vicino.

I segnali di un legame indissolubile tra i Ferragnez

Nonostante il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sia terminato, e con esso un’era di pubbliche dimostrazioni d’affetto e collaborazioni professionali, il recente episodio dimostra che i legami creati dalla condivisione della vita e dalla co-genitorialità non si dissolvono facilmente. Chiara, nota per il suo acume imprenditoriale e per essere sempre al centro dell’attenzione mediatica, mostra con questo gesto un lato più personale e umano, preoccupandosi per la salute dell’ex marito.

Questa mossa ha sollevato discussioni su un possibile riavvicinamento, almeno su un piano umano e familiare, tra i due. Sebbene entrambi siano andati avanti con le loro vite, con Chiara recentemente associata al tennista Alexander Zverev e Fedez impegnato nel suo percorso professionale e personale, la preoccupazione mostrata da Chiara suggerisce che i ponti non sono completamente bruciati.

Il futuro dei Ferragnez

Mentre Chiara e Fedez continuano a gestire la loro separazione con una certa discrezione, l’interesse per la salute e il benessere l’uno dell’altro rimane evidente. I loro figli, Leone e Vittoria, rimangono al centro delle loro vite, con entrambi i genitori che mostrano un forte impegno nel mantenere un ambiente stabile e positivo per loro, nonostante le differenze e le distanze.