Donna in attesa va al cimitero e guarda i nomi scritti sulle lapidi per scegliere quello da dare alla figlia che sta per nascere

Una giovane madre ha scatenato discussioni su TikTok con un video che la mostra mentre cerca ispirazione per il nome della sua quarta figlia in un cimitero.

Non si tratta di una visita per commemorare un defunto, ma di una vera e propria ricerca tra i nomi incisi sulle antiche lapidi dello Smithville Burying Ground di Southport. Questo storico cimitero, con sezioni risalenti alla metà del Settecento, è diventato il luogo ideale per trovare un nome unico e ricco di storia.

La famiglia Hodge, con Haley incinta e il marito Rivers, ha girato tra tombe e monumenti funebri, fermandosi su nomi come “James”, “Julian”, “Galloway”, “Salem”, e “Vienna”. Questa ricerca nei nomi del passato non è nuova per Haley, che rivela come anche il nome della sua sorella, Cooper, fosse stato scelto dalla madre in circostanze simili durante le loro visite ai cimiteri, dettate dalla passione per la storia.

Reazioni divise sui social e storie simili

Il video di Haley su TikTok ha rapidamente catturato l’attenzione, dividendo gli utenti tra chi trova la scelta macabra e chi la considera un modo originale e interessante di connettersi con il passato. Alcuni commentatori hanno espresso disagio all’idea di prendere nomi da un luogo associato a lutto e morte, mentre altri hanno apprezzato l’approccio, confrontandolo con il prendere ispirazione da libri o film.

Infatti, molti genitori hanno condiviso esperienze simili nei commenti del video, raccontando di come anche loro abbiano trovato ispirazione per i nomi dei propri figli in cimiteri. Una utente racconta di essere stata attratta da una grande lapide mentre era indecisa tra due nomi, e di aver scelto quello inciso sulla pietra. Un’altra aggiunge che ogni volta che riceve complimenti per il suo nome, ama rivelare che è stato scelto da una lapide, sorprendendo chi ascolta.