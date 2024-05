Adolescente 15enne fuma la sigaretta elettronica, finisce in ospedale con le urine nere e resta incosciente per 30 ore

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 15 anni ha subito gravi conseguenze per l’uso intensivo delle sigarette elettroniche, che lo hanno portato a un episodio di grave disidratazione e urine quasi nere.

La situazione è diventata così critica che Jake Melton, così si chiama il ragazzo che vive in Arkansas, Stati Uniti, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi sentito male a scuola. I sintomi includevano nausea, vertigini, e occhi iniettati di sangue, sintomi che hanno allarmato immediatamente l’infermiera scolastica e la madre del ragazzo.

L’episodio di malore è iniziato quando Jake ha riferito di provare dolore in tutto il corpo. La madre, Melony Sample, ha seguito il consiglio dell’infermiera portando il figlio al pronto soccorso più vicino. Al loro arrivo, Jake ha perso conoscenza e le analisi hanno evidenziato una forte disidratazione che stava mettendo a rischio il funzionamento dei suoi reni, una condizione direttamente collegata al suo uso frequente della sigaretta elettronica.

Le cause della disidratazione legate al vaping

Il caso di Jake mette in luce i pericoli nascosti dell’uso delle sigarette elettroniche, soprattutto tra i giovani. La nicotina contenuta in molti e-liquidi è nota per le sue proprietà disidratanti, influenzando l’equilibrio tra liquidi e sali nell’organismo. Inoltre, come riportato dal Daily Mail, le sigarette elettroniche contengono glicole propilenico, una sostanza che attrae e trattiene le molecole d’acqua nel corpo, aggravando ulteriormente la disidratazione quando si svapa.

La disidratazione severa di Jake è un campanello d’allarme che mostra come il vaping possa avere effetti collaterali gravi, oltre ai rischi più comunemente discussi legati all’uso di nicotina e altri additivi chimici.

La reazione della famiglia e la decisione di Jake

La madre di Jake, Melony Sample, ha condiviso la traumatica esperienza su Facebook, nella speranza di sensibilizzare altri genitori e giovani sugli effetti pericolosi del vaping. Ha raccontato di come, durante il malore a scuola, le autorità scolastiche pensassero che Jake fosse sotto l’influenza di droghe, a causa del suo comportamento alterato e dell’assenza di risposte. La ricerca nella sua borsa ha portato al ritrovamento di due vaporizzatori, che sono stati testati per droghe, ma i risultati sono stati negativi.

Nonostante l’incidente e la paura vissuta, Jake non ha intenzione di smettere di usare la sigaretta elettronica.