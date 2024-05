Bambino di 2 anni muore annegato nella piscina dell’hotel mentre i genitori dormono

0 Condivisioni acebook Twitter

Un bambino di soli 2 anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina di un hotel.

I genitori, l’influencer Jasmine Yong e suo marito Lim Kong Wang, si trovavano nell’hotel per una breve vacanza dedicata alla celebrazione della festa della mamma. Durante un pomeriggio destinato al riposo, il piccolo, dopo aver bevuto il suo latte, si è addormentato accanto ai suoi genitori.

“Come sempre, si è rannicchiato accanto a noi e ha bevuto il latte prima di addormentarsi,” ha raccontato Jasmine sui social. Al risveglio, la coppia ha vissuto il peggiore degli incubi: il loro bambino non era più nella stanza. La ricerca è stata immediata e frenetica ma si è conclusa nel modo più tragico possibile: il piccolo è stato trovato privo di sensi nella piscina dell’hotel.

Momenti di disperazione e il tentativo di salvare il bambino

La disperazione dei genitori è palpabile nelle parole di Jasmine: “Mi sono accorta che la porta originariamente chiusa della piscina coperta era stata aperta, entrando l’ho trovato in acqua che non rispondeva.” In preda al panico, i genitori hanno corso nella hall dell’hotel, chiedendo aiuto al personale. “Siamo corsi in fretta nella hall dell’hotel con il bambino in braccio e abbiamo chiesto al personale dell’hotel di aiutarci a chiamare un’ambulanza e fornire i primi soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza.”

I medici sono intervenuti rapidamente, tentando di rianimare il bambino e trasportandolo in ospedale. Nonostante gli sforzi, i danni causati dalla mancanza di ossigeno sono stati troppo gravi, e il bambino è stato dichiarato morto nel reparto di terapia intensiva, senza mai riprendere conoscenza.

Un angelo tra le stelle

La conclusione della vicenda è stata raccontata dalla madre con parole che trasmettono un profondo dolore: “Il nostro bambino ora è diventato un angioletto. Non c’è più dolore.” La storia ha lasciato una profonda cicatrice nel cuore dei genitori e ha rinnovato l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di vacanza, in particolare per le famiglie con bambini piccoli.

Seguendo la vicenda tramite i post di Jasmine, tutti hanno espresso profonda tristezza e solidarietà verso la famiglia colpita da questa inimmaginabile tragedia.