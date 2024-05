Sanremo 2025, Carlo Conti spiazza tutti: “Cambierò il regolamento”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a ricevere una ventata di novità sotto la direzione di Carlo Conti, che ha annunciato durante il Tg1 delle 20:00 di mercoledì 22 maggio la possibilità di apportare modifiche al regolamento.

Riconfermato come conduttore e direttore artistico per le edizioni 2025 e 2026, Conti si appresta a portare il suo stile distintivo e la sua esperienza alla guida di uno degli eventi più amati e seguiti della televisione italiana.

Durante l’intervista, Conti ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno alla guida del Festival: “Ho ricevuto più messaggi oggi di quando è nato mio figlio. Fa piacere.” Ha poi ricordato con un sorriso i commenti di sua moglie sulle immagini dei suoi precedenti festival, evidenziando il suo impegno costante nel valorizzare la musica e la festa che Sanremo rappresenta: “La voglia di fare musica, di fare festa, di tenere alto il nome di Sanremo, come ho cercato di fare in quei tre anni, come ha fatto alla grande Baglioni e alla grandissima Amadeus.”

Un regolamento in evoluzione?

Interrogato sulla possibilità di cambiamenti nel regolamento del Festival, Conti ha lasciato aperta la porta a interessanti sviluppi: “Se cambierò qualcosa nel regolamento? Forse sì, qualcosa sì, vedremo, ci sto pensando, ci sto ragionando. Qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo.” Le sue parole suggeriscono una visione che, pur rispettando la tradizione dell’evento, è aperta a innovazioni che potrebbero arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico.

Conti ha poi sottolineato l’importanza di lavorare con “serenità, tranquillità e leggerezza”, mirando a regalare divertimento e leggerezza in un periodo in cui il pubblico ne ha particolarmente bisogno. Questa filosofia sembra essere al centro del suo approccio per le prossime edizioni del Festival.

Un Festival con tante sorprese

La Rai ha espresso pieno sostegno alla decisione di affidare la direzione a Carlo Conti, con i vertici dell’azienda, l’Amministratore delegato Roberto Sergio, il Direttore generale Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, concordi sulla scelta. Conti, che ha già condotto tre edizioni del festival con successo, si prepara a riprendere il lavoro fatto dai suoi predecessori, con l’obiettivo di mettere la musica al centro dell’evento.

“La musica è protagonista, al centro, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare con questa tradizione, questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv,” ha dichiarato Conti. Con la promessa di “tante sorprese e novità”, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’entertainment italiano, pronto a sorprendere con un format forse rinnovato ma sempre fedele al suo spirito originale.