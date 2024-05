Puglia, scontro fatale nella tarda sera, impatto tra moto e auto, muore un uomo di 40 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada tra Fasano e Savelletri ha causato la morte di un motociclista.

Incidente Mortale tra Fasano e Savelletri

Ieri sera, intorno alle 21, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada che collega Fasano a Savelletri. Un uomo di 40 anni alla guida di uno scooter si è scontrato violentemente con un’autovettura guidata da un anziano signore. L’automobile stava per svoltare in una via laterale quando è avvenuto lo scontro. La collisione è stata talmente forte che il motociclista ha subito gravi traumi.

Intervento dei Soccorritori

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita del motociclista. Il personale medico ha tentato ogni possibile manovra di rianimazione, ma l’uomo è deceduto sul posto. Questo tragico evento ha sconvolto la comunità locale, che si è ritrovata a fare i conti con la perdita improvvisa e dolorosa di un suo membro.

Indagini delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono subito giunte le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a comprendere la dinamica dello scontro. Gli agenti stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni possibili, esaminando le testimonianze e le prove presenti sulla scena. Solo attraverso un’accurata indagine si potrà chiarire cosa abbia portato a questa tragedia.