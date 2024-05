Selvaggia Lucarelli al veleno contro Antonella Clerici: “A È Sempre Mezzogiorno fanno finta che Lorenzo Biagiarelli non sia mai esistito”

0 Condivisioni acebook Twitter

Selvaggia Lucarelli ha recentemente affrontato il caso dell’esclusione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, dal cast del programma “È Sempre Mezzogiorno”.

Durante una diretta Instagram con Davide Maggio, oltre a discutere di altri temi come Marina Di Guardo, Lucarelli ha espresso il suo disappunto per il modo in cui Biagiarelli è stato trattato dalla produzione. Nonostante non sia mai stato indagato, e il caso della falsa recensione si sia chiuso, Lorenzo è stato allontanato e non è più stato richiamato, senza nessuna comunicazione ufficiale.

Lucarelli ha sottolineato come, dopo quattro anni di presenza fissa nel programma, sarebbe stato cortese da parte della produzione fare un annuncio formale o un ringraziamento per il tempo trascorso insieme. “Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto,” ha detto Lucarelli, lamentando la mancanza di un gesto di chiusura appropriato.

La reazione di Lucarelli

Durante la conversazione, Lucarelli ha evidenziato come il comportamento della produzione sia stato particolarmente freddo, notando che Biagiarelli ha scoperto attraverso i giornali di essere stato sostituito. “Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto,” ha continuato Lucarelli, esprimendo frustrazione per l’assenza di un dialogo diretto.

E poi ha aggiunto che, sebbene per Lorenzo questo potrebbe essere stato l’ultimo anno nel programma a causa di altri impegni, il modo in cui è stato “inghiottito nell’oblio” come se non fosse mai esistito le è dispiaciuto profondamente.

La Lucarelli ha poi sottolineato che, nonostante la situazione spiacevole, ci sono questioni ben più gravi nella vita. “Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre”.