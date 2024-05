Bianca Berlinguer in diretta con poche parole mette K.O. Fedez e poi dice: “Scusate ma andava detto”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di “È Sempre Cartabianca”, la conduttrice Bianca Berlinguer non ha trattenuto le sue opinioni riguardo Fedez.

Con ospiti come Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli, il dibattito si è concentrato su vari scandali, tra cui il Pandoro Gate e le vicende personali di Fedez e Cristiano Iovino. Inizialmente, Berlinguer ha mantenuto un ruolo neutrale, limitandosi a porre domande. Tuttavia, man mano che la discussione avanzava, la conduttrice è diventata più incisiva nei suoi commenti, soprattutto nei confronti di Fedez.

La conduttrice ha messo in discussione l’autenticità dell’immagine pubblica del rapper e della sua famiglia, sottolineando come il comportamento di Fedez durante un periodo di difficoltà di sua moglie sembrasse contraddire la narrazione di una famiglia unita e felice mostrata ai fan. “Quando lei era in difficoltà lui se n’è andato,” ha detto Berlinguer, evidenziando come Fedez abbia lasciato la casa coniugale per trasferirsi in una nuova residenza di 400 metri quadri solo quindici giorni dopo l’inizio dei problemi.

La reazione di Lucarelli e il dibattito sul ruolo di Fedez

La diretta ha toccato anche il tema dei prodotti sponsorizzati da Fedez, come il pandoro e le uova di Pasqua, con prezzi triplicati che non erano destinati alla beneficenza come molti credevano. Berlinguer ha interrogato apertamente se l’intera narrazione costruita attorno a Fedez e sua moglie fosse una facciata per fini commerciali. “Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico,” ha riflettuto la conduttrice.

E poi ha concluso così: “Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa. Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri. In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche”.

Selvaggia Lucarelli, conosciuta per il suo approccio diretto, ha risposto alle osservazioni di Berlinguer, convalidando il suo punto di vista: “Guarda che l’hai riassunta in maniera brutale, ma molto onesta”.