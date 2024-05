Locatelli risponde all’esclusione dall’EURO 2024 con una story eloquente e inquietante su Instagram

0 Condivisioni acebook Twitter

Manuel Locatelli, uno dei pilastri della Juventus e protagonista del trionfo di Wembley con la Nazionale Italiana quattro anni fa, ha ricevuto una notizia inaspettata: il suo nome non figura tra i 30 pre-convocati di Luciano Spalletti per EURO 2024.

Una decisione che ha colto di sorpresa non solo i tifosi ma lo stesso centrocampista, classe 1998, nativo di Lecco. Questa esclusione rappresenta un punto di svolta significativo, soprattutto considerando il suo contributo costante durante le qualificazioni.

Dopo l’annuncio ufficiale, Locatelli ha scelto un modo sobrio ma significativo per esprimere la sua delusione: una story su Instagram con uno schermo completamente nero. Un gesto eloquente che trasmette chiaramente il turbamento e la frustrazione del giocatore senza bisogno di parole.

La stagione di Locatelli e le critiche

Nonostante un’annata in cui ha dimostrato un’impressionante costanza con la maglia della Juventus, totalizzando 40 presenze, un gol e sei assist, Locatelli ha affrontato critiche da una parte della tifoseria bianconera. Le sue statistiche, tuttavia, parlano chiaro: è il leader della Serie A per numero di passaggi nell’ultimo terzo di campo e si è distinto nella sua squadra per le fasi di possesso palla e interdizione.

Queste prestazioni rendono la sua esclusione ancora più difficile da digerire, specialmente per un giocatore che era stato un punto fermo sotto la guida di Roberto Mancini e non aveva mai mancato una convocazione con il nuovo CT.

Analisi dei pre-convocati di Spalletti

La lista di centrocampisti scelti da Spalletti include nomi come Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, e Samuele Ricci. La presenza di Fagioli, in particolare, sorprende dato che arriva dopo 7 mesi di squalifica per il caso scommesse e ha avuto pochissimo tempo di gioco quest’anno.

Questa scelta del CT potrebbe indicare una preferenza per un rinnovamento tattico o una ricerca di profili differenti nel mezzo campo, ma solleva interrogativi sulla coerenza delle decisioni basate sulle prestazioni stagionali e l’esperienza internazionale.

In questo contesto, il caso di Locatelli sembra riflettere non solo le dinamiche sportive ma anche quelle emotive e personali che caratterizzano le grandi decisioni in vista di tornei internazionali come l’EURO 2024. La sua reazione su Instagram non è solo un messaggio personale ma un simbolo del cuore e dell’anima che i giocatori investono in ogni partita per la loro nazione.

La storia di Locatelli e la sua esclusione rimangono un capitolo significativo nel preludio al campionato europeo, evidenziando il difficile equilibrio tra forma, percezione pubblica e scelte tecniche nel calcio moderno.