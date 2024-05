Madre insultata in aereo per aver accettao il cambio del posto

0 Condivisioni acebook Twitter

Una madre che viaggiava con suo figlio di un anno e mezzo ha condiviso su Reddit un’esperienza sgradevole a bordo di un aereo, che ha rapidamente scatenato un dibattito online. Mentre cercava di sistemarsi nel suo posto, l’equipaggio le ha proposto di spostarsi in una fila con più spazi liberi, per garantire a lei e al piccolo maggiore comodità durante il volo di oltre tre ore.

Tuttavia, questo spostamento non è stato ben accetto da un’altra passeggera, già seduta nella nuova fila, che ha manifestato apertamente il suo disappunto. La donna, infatti, aveva prenotato quel posto specificamente per la quiete che la fila vuota le avrebbe garantito, sperando di dormire tranquillamente durante il volo.

La reazione della passeggera e il dilemma etico

La passeggera ha espresso la sua frustrazione all’assistente di volo, lamentandosi che la presenza della madre e del bambino avrebbe disturbato il suo riposo. Quando l’assistente le ha spiegato che non poteva pretendere che i posti adiacenti rimanessero vuoti, la situazione è degenerata in insulti diretti alla madre, suggerendo che avrebbe dovuto vergognarsi per aver accettato il cambio di posto.

La madre, sopraffatta dalla situazione e ammettendo di non essere brava a gestire i confronti diretti, ha scelto di ignorare la passeggera, che ha continuato a lamentarsi per un po’ prima di arrendersi. Questo ha portato la madre a chiedersi, nel suo post virale, se fosse stata lei a comportarsi male, dato che non aveva pagato per il nuovo posto.

La situazione

Il racconto ha scatenato reazioni miste tra gli utenti di Reddit. Molti hanno espresso solidarietà verso la madre, sottolineando come la passeggera non avesse alcun diritto di aspettarsi che i posti rimanessero vuoti, a meno che non li avesse acquistati. “È stato l’assistente a offrirti lo spostamento, non sei tu quella in torto,” ha commentato un utente, supportando la decisione dell’equipaggio.

D’altra parte, alcuni commenti hanno messo in luce possibili inconvenienti causati dalla presenza di un bambino piccolo e dal bagaglio della madre. Un utente ha fatto notare che essere sovrappeso e avere un grande zaino potrebbe impedire l’accesso agli altri passeggeri nella fila, presentando un potenziale pericolo in caso di emergenza. Altri hanno suggerito che la madre avrebbe potuto organizzare meglio il viaggio, ad esempio acquistando un posto per il bambino o riducendo le dimensioni del bagaglio.

In risposta, la madre ha precisato che, secondo le normative di volo, lo zaino deve essere posizionato sotto il sedile durante decollo e atterraggio, e ha sottolineato che non poteva permettersi un posto extra pur desiderando più spazio.