Chiara Ferragni e Fedez mettono in vendita Villa Matilda sul Lago di Como, la prima ad annunciarlo è Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di vendere Villa Matilda, la lussuosa residenza sul Lago di Como che avevano acquistato appena un anno fa.

La notizia è stata diffusa per la prima volta da Selvaggia Lucarelli tramite il suo profilo X, segnalando così una svolta significativa per i Ferragnez.

La villa, situata vicino alla residenza di George Clooney, era diventata un luogo di ritrovo estivo per la famiglia Ferragni-Leonardo. Selvaggia Lucarelli, allegando le foto dell’annuncio, ha commentato la situazione sottolineando le difficoltà di accesso dalla terraferma: “Finisce anche il sogno della grande casa di Como acquistata neppure un anno fa dai Ferragnez (pare da Fedez). Villa Matilda è in vendita. La villa è accessibile dal lago (e con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende scomoda)”.

Gli Alti e Bassi della Coppia

L’acquisto di Villa Matilda era stato un gesto simbolico per Chiara e Fedez, un omaggio al cane dell’imprenditrice, scomparso poco tempo prima. La coppia aveva trascorso lì l’estate precedente, immersi nella tranquillità e nel lusso che solo il Lago di Como può offrire. Questa residenza era il segno di un legame che sembrava destinato a rafforzarsi ulteriormente, specie dopo l’acquisto della loro nuova casa milanese, dove hanno celebrato il loro primo Natale con i figli Leone e Vittoria.

Tuttavia, la situazione ha preso una direzione inaspettata. Le vicende legate al caso Balocco e le conseguenti tensioni hanno messo a dura prova la coppia, culminando nella separazione. Fedez ha lasciato la casa condivisa a City Life per trasferirsi da solo, segnando un punto di svolta definitivo per i Ferragnez.

Un Futuro Incerto

La decisione di vendere Villa Matilda non è solo la conclusione di un capitolo, ma anche il simbolo di un nuovo inizio per entrambi. Mentre Chiara Ferragni continua a espandere il suo impero imprenditoriale, Fedez cerca un nuovo equilibrio nella sua vita personale e professionale.

Il mercato immobiliare ora attende con interesse il destino di Villa Matilda, una proprietà che, nonostante le sue sfide logistiche, rappresenta un pezzo di paradiso sul Lago di Como. La storia di questa villa, così brevemente intrecciata con quella dei Ferragnez, è pronta ad accogliere un nuovo capitolo, magari con proprietari che sapranno apprezzarne il fascino e la posizione esclusiva.

In questo momento di grandi cambiamenti, gli occhi sono puntati su Chiara e Fedez.