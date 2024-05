Stefano De Martino contratto bomba con la Rai, quattro anni alla conduzione di Affari Tuoi e Sanremo dopo i due anni di Carlo Conti

0 Condivisioni acebook Twitter

La televisione italiana sta per assistere a una svolta significativa con l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione di “Affari Tuoi”, il popolare game show di Rai1 che ha visto la guida di Amadeus negli ultimi anni. Secondo le ultime indiscrezioni, De Martino ha firmato un contratto di quattro anni con la Rai, segnando non solo il suo debutto in questo format ma anche un importante passo nella sua carriera televisiva.

Giuseppe Candela, giornalista noto per le sue esclusive, ha confermato che De Martino, già apprezzato in Rai2, è pronto per prendere le redini del programma di access prime time più seguito su Rai1. La decisione arriva nonostante alcune resistenze iniziali da parte di Banijay, la casa di produzione di “Affari Tuoi”. Tuttavia, il sostegno di figure influenti, tra cui apparentemente anche Arianna Meloni di Fratelli d’Italia, ha giocato un ruolo chiave nel siglare questo “contrattone”.

Le voci e le trattative

Da diverse settimane, il trasferimento di De Martino su Rai1 è stato al centro di molte speculazioni. TV Blog aveva già suggerito un contratto triennale, sottolineando l’alta stima che i vertici del servizio pubblico nutrono per l’ex ballerino. Questa stima si è tradotta in un accordo ancora più ampio, con un contratto quadriennale che comprende un “megacompenso” e la possibilità di essere coinvolto sia in programmi di access che di prime time.

Anche la conduzione de “I soliti ignoti” potrebbe essere nel futuro di De Martino, anche se questa possibilità non è ancora stata confermata ufficialmente. La trattativa, comunque, si è conclusa con successo, aprendo a De Martino le porte di alcuni dei format più importanti della televisione italiana.

L’opzione Sanremo: il futuro post Conti

Un altro aspetto intrigante del contratto di De Martino è l’opzione di prendere il timone del Festival di Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti. La Rai ha recentemente confermato Conti come conduttore del Festival per i prossimi due anni, ma le prospettive per De Martino sono altrettanto luminose. Se la sua performance in “Affari Tuoi” e potenzialmente in “I soliti ignoti” dovesse rivelarsi un successo, De Martino potrebbe benissimo essere il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Questa possibilità non solo conferma la fiducia della Rai nel talento e nel carisma di De Martino, ma sottolinea anche il desiderio del network di innovare e di portare nuovi volti in programmi di grande rilevanza. Con un contratto così significativo e progetti così importanti all’orizzonte, Stefano De Martino è sicuramente uno dei nomi da tenere d’occhio nel panorama televisivo italiano nei prossimi anni.