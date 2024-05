Uomini e Donne, dopo la scelta di Daniele Paudice, Marika Abbonato: “Se avesse scelto me, gli avrei detto no”

0 Condivisioni acebook Twitter

“Gli avrei detto di no, mi sono sentita dall’inizio alla fine una amante”. Queste sono le parole di Marika Abbonato, che ha deciso di rompere il silenzio seguendo la decisione di Daniele Paudice nel programma Uomini e Donne.

Daniele, il tronista, ha optato per iniziare una nuova fase di conoscenza al di fuori del programma con un’altra corteggiatrice, Gaia Gigli. Marika ha espresso il suo sentimento di esclusione e trascuratezza, spiegando che non si è mai veramente sentita parte integrante del percorso di Daniele. “Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me.”

Il percorso a Uomini e Donne e la scelta finale

Daniele Paudice ha seguito un percorso emotivo complesso a Uomini e Donne, dividendo i suoi sentimenti tra Marika e Gaia. Dopo aver rivisto i momenti salienti con entrambe le corteggiatrici, ha deciso di far entrare Marika per comunicarle la sua decisione. “Mi hai dato tanto, non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego come avevi detto tu. Non sei la mia scelta perché dall’altra parte sento qualcosa di più forte”, ha spiegato Daniele. La reazione di Marika è stata di comprensione mista a delusione: “Mi aspettavo questa scelta e sono contenta che tu abbia seguito il tuo cuore.”

Sentimenti di Marika Abbonato

Nonostante il rifiuto, Marika non ha provato rancore verso Daniele, ma piuttosto una sorta di sollievo per non dover essere in una posizione di seconda scelta. Ha confessato di non aver mai realmente nutrito sentimenti profondi per il tronista: “Quando l’ho visto in esterna con Gaia, era felice. Io non posso parlare di sentimenti ma di sensazioni. Secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi, vivere con leggerezza”. In conclusione, Marika ha espresso il desiderio di superare questa esperienza, imparando a proteggere meno il suo cuore e a vivere più liberamente le future relazioni.