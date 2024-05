Crolla il solaio di un ristorante durante la cena, persone intrappolate nelle macerie, 4 morti e 27 feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Quattro persone hanno perso la vita e almeno 27 sono rimaste ferite a seguito del crollo del solaio di un ristorante situato al piano terra

L’incidente è avvenuto nel ristorante di via Cartago, nella zona balneare di Palma, sull’isola di Maiorca, durante l’ora di cena, quando il ristorante Medusa Beach Club è improvvisamente sprofondato nel seminterrato, intrappolando diverse persone tra le macerie.

I servizi d’emergenza iberici sono intervenuti prontamente, scoprendo una scena di caos e distruzione. Fonti della Polizia Locale di Palma, attualmente impegnate nei soccorsi, hanno indicato che il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare. Le cause del crollo non sono state ancora determinate, e le autorità stanno lavorando per stabilire i dettagli dell’accaduto.

La situazione dei feriti e le operazioni di soccorso

I feriti, descritti come “di varia gravità”, erano clienti e operai presenti nel ristorante al momento del disastro, oltre a numerosi turisti che si trovavano nelle vicinanze. Le squadre di soccorso, inclusi vigili del fuoco e paramedici, hanno lavorato intensamente per liberare le persone intrappolate e per fornire le prime cure ai feriti.

Per assistere le vittime, sono stati attivati gli psicologi della Facoltà Ufficiale di Psicologia delle Isole Baleari. Questi specialisti stanno offrendo supporto a chi ha assistito all’incidente o ne è stato direttamente colpito, cercando di alleviare il trauma psicologico causato da questo tragico evento.

Indagini delle autorità

La Procura di Palma ha aperto un’inchiesta per indagare sulle cause del crollo. Le autorità locali e gli esperti stanno esaminando la struttura del ristorante e le condizioni dell’edificio per comprendere i fattori che hanno contribuito al crollo.

Nel frattempo, rappresentanti del governo locale e nazionale hanno espresso il loro cordoglio e hanno promesso di fare tutto il possibile per aiutare le vittime e le loro famiglie in questo momento difficile. La comunità di Palma di Maiorca è in stato di shock, e l’attenzione è ora concentrata sulla ricerca e il supporto alle persone ancora sotto le macerie.

Le prossime ore saranno cruciali per completare le operazioni di soccorso e per fornire un quadro più chiaro dell’entità del disastro.