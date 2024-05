La Rai conferma: “De Martino ha firmato un contratto pluriennale con noi, per lui prime serate sia su Rai 1 che su Rai 2”

0 Condivisioni acebook Twitter

La Rai ha ufficializzato con una nota stampa la firma di un contratto pluriennale con Stefano De Martino, confermando le indiscrezioni che circolavano da ore nel mondo televisivo.

L’ex ballerino, scoperto da Maria De Filippi, continuerà il suo percorso televisivo nelle “fasce pregiate” di Rai1 e Rai2, come annunciato dall’Amministratore Delegato Roberto Sergio e dal Direttore Generale Giampaolo Rossi. Questo accordo segue una stagione di successi per De Martino, che ha visto il suo profilo crescere considerevolmente grazie alle sue recenti esperienze televisive e teatrali.

Il futuro di De Martino tra Rai1 e Rai2

Con questo nuovo accordo, De Martino non solo consolida la sua presenza in Rai, ma si prepara anche a raccogliere il testimone da Amadeus, diventando il nuovo conduttore di “Affari Tuoi”. Il popolare game show di Rai1, prodotto da Banijay, vede così un cambio significativo al timone dopo l’addio di Amadeus, che ha recentemente trasferito la sua carriera a Discovery, diventando uno dei volti di punta del canale Nove.

Il contratto pluriennale non solo assicura a De Martino la conduzione di “Affari Tuoi” ma apre anche la porta a future opportunità di grande rilievo, come suggerito da Giuseppe Candela. L’artista potrebbe infatti essere coinvolto in ruoli ancora più prestigiosi nel prossimo futuro, inclusa l’opzione di diventare direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, seguendo le orme di figure storiche come Carlo Conti.

De Martino: da ballerino a conduttore di punta

La carriera di Stefano De Martino ha seguito una traiettoria ascendente da quando è stato scoperto nel mondo della danza da Maria De Filippi. Dopo una serie di esperienze televisive e una “gavetta” che lo ha visto affrontare vari formati e generi, il suo debutto in prima serata su Rai con un one-man show il giorno di Santo Stefano del 2023 ha consolidato la sua posizione come uno dei volti più promettenti della televisione italiana.

La scelta di De Martino per “Affari Tuoi” e il suo potenziale futuro ruolo a Sanremo sono segnali di un investimento significativo da parte della Rai, che vede in lui non solo un talento televisivo, ma una figura capace di attrarre e mantenere l’attenzione del pubblico in diverse fasce orarie e formati.