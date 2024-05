Chiara Ferragni torna su Instagram indossando un fermaglio da 200 euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi follower un accessorio di lusso che ha catturato l’attenzione: un fermaglio per capelli firmato Jacquemus.

Questo oggetto, noto come La Grande Pince, è realizzato in ottone placcato oro e si abbina perfettamente ai suoi capelli biondi. “Si tratta di un vero e proprio gioiello per capelli,” ha condiviso Ferragni. Venduto a 200 euro, il fermaglio è diventato rapidamente un must-have tra i fan dell’influencer, dimostrando come anche un piccolo dettaglio possa arricchire notevolmente un’acconciatura.

Momenti di transizione personale

Nonostante sia un periodo di grandi cambiamenti nella sua vita personale, Chiara Ferragni non smette di influenzare positivamente la moda e le tendenze. Dopo la sua separazione da Fedez, l’influencer non solo ha messo in vendita la loro idilliaca Villa Matilda sul Lago di Como, ma ha anche continuato a viaggiare per impegni lavorativi tra Dubai e Roma. Inoltre, la sua recente presenza agli Internazionali d’Italia ha scatenato rumors su un possibile nuovo flirt con il tennista Alexander Zverev.

Un’icona di stile inarrestabile

Anche nei momenti più tumultuosi, Chiara Ferragni riesce a mantenere il suo status di icona di stile. Il suo abbigliamento e gli accessori sono costantemente osservati e imitati da milioni di persone in tutto il mondo. Il fermaglio La Grande Pince di Jacquemus ne è un chiaro esempio: un semplice pezzo di metallo trasformato in un simbolo di eleganza e lusso. “Questo accessorio rende glamour anche le acconciature raccolte,” ha commentato Ferragni.