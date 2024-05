Scoppia un incendio, incinta di nove mesi si lancia dal secondo piano e salva sè stessa e la bambina

0 Condivisioni acebook Twitter

Al nono mese di gravidanza, ha compiuto una scelta coraggiosa e disperata per salvare la propria vita e quella della sua bambina ancora non nata.

L’incidente è avvenuto in Michigan, dove Rachel Standfest, e suo marito Travis vivevano temporaneamente in un fienile ristrutturato appartenente ai genitori di Rachel, in attesa che la loro casa fosse completata. Il dramma ha avuto inizio quando Rachel, dopo una serata trascorsa a preparare il baby shower, ha percepito un forte odore di bruciato e rumori inquietanti provenienti dal basso.

La decisione estrema di un salto per la vita

Con il marito Travis addormentato al piano di sopra, Rachel si è resa conto che l’unica via di fuga era bloccata dalle fiamme. Senza esitare, ha preso la drastica decisione di gettarsi dalla finestra del secondo piano. Questo atto disperato, pur essendo estremamente rischioso, ha rappresentato l’unica soluzione possibile in un momento di pericolo imminente. La decisione, presa in una frazione di secondo, ha salvato sia la sua vita che quella della bambina che portava in grembo.

Una nuova vita dopo il trauma

Miracolosamente, Rachel e la bambina sono sopravvissute senza gravi conseguenze fisiche. La piccola è nata sana qualche settimana dopo l’incidente, in un ospedale vicino, mentre Rachel e Travis si riprendevano dallo shock e dalle ferite lievi. “Siamo così grati di essere vivi e di poter abbracciare nostra figlia,” hanno condiviso Rachel e Travis sulle loro pagine social, testimoniando il loro incredibile viaggio dalla disperazione alla gioia.