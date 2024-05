Parcheggiano nel posto dei disabili, al loro rientro vengono massacrati di botte

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave episodio di violenza si è verificato a Livorno, dove una coppia di origine peruviana è stata brutalmente aggredita per una lite legata a un parcheggio.

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, quando l’uomo e la donna, dopo aver presentato documentazione presso gli uffici del Comune di Livorno, hanno trovato il loro veicolo oggetto di contestazione. Nonostante il parcheggio fosse riservato ai disabili, la coppia aveva lasciato lì la propria auto senza essere in possesso del necessario contrassegno.

L’escalation della violenza

La situazione è rapidamente degenerata quando un uomo italiano ha affrontato i due chiedendo loro di spostare l’auto. Dalle parole si è passati ai fatti con una rapidità sconcertante: sono stati sferrati calci, pugni e addirittura un monopattino è stato lanciato contro i due peruviani. L’aggressione, avvenuta in pieno centro e alla luce del giorno, è stata testimoniata da numerosi passanti che hanno assistito inermi alla scena, chiamando le forze dell’ordine e documentando l’accaduto con i loro smartphone.

Intervento delle autorità e conseguenze

Le forze dell’ordine, incluse la polizia municipale e una volante della polizia, sono intervenute prontamente, ristabilendo la calma. I soccorsi hanno prestato le prime cure alla coppia, che è stata poi trasportata in ospedale a causa di gravi traumi, tra cui un trauma cranico e vari danni a polso e schiena. Anche l’aggressore è stato condotto in ospedale per ricevere cure e per essere sottoposto a controlli.