Bari, Antonio Decaro, candidato alle europee, conquista i social con un video sui dialetti del Sud, insieme alla figlia: “Papà, come devi fare?”

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha trovato un modo ironico e virale per prepararsi al suo potenziale ruolo a Bruxelles come candidato del Pd alle elezioni europee.

In un video diventato popolare sui social media, Decaro risponde alla preoccupazione espressa da sua figlia Giorgia riguardo la barriera linguistica che potrebbe incontrare. La sua risposta? Un impegnativo e humoristico studio dei dialetti del Sud Italia.

Dialetti del Sud come simbolo di identità

Nel video, Decaro si cimenta con vari dialetti regionali, tra cui il calabrese, il lucano, il campano, il molisano e il salentino. Nonostante i suoi sforzi, i risultati non sono esattamente perfetti, ma questo non fa altro che aggiungere charme alla sua campagna. Con questo video, Decaro vuole sottolineare il suo impegno verso le diverse identità culturali del Sud, mostrando di valorizzare ogni specificità locale. «Sono una persona a cui piace studiare, possono votarmi tutti i cittadini di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Così finalmente in Europa sentiranno la voce del Sud», afferma nel video.

Un messaggio politico tra le righe

Questo approccio non convenzionale alla campagna elettorale di Decaro non è solo un modo per attirare l’attenzione in modo leggero e divertente; è anche una dichiarazione politica. Con il suo video, Decaro non solo vuole garantire che la diversità e la ricchezza culturale del Sud Italia siano riconosciute e rappresentate a livello europeo, ma anche ribadire il suo impegno a essere una voce per tutte le regioni meridionali, spesso percepite come meno influenti politicamente. Il messaggio è chiaro: portare l’unicità del Sud Italia direttamente nel cuore dell’Europa, dimostrando che la diversità linguistica e culturale è una forza, non una barriera.