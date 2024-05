Puglia, viaggio scolastico ritardato di tre ore, il pullman non aveva né il collaudo né l’assicurazione

0 Condivisioni acebook Twitter

Il giorno previsto per la gita scolastica della scuola media “Giulio Cesare” di Brindisi si è aperto con una sorpresa poco piacevole.

I 70 ragazzi entusiasti, pronti a partire per Policoro, si sono ritrovati a scendere dal pullman poco dopo essere saliti. Il motivo? “Il mezzo era privo di collaudo, assicurazione e carta di circolazione,” hanno riportato i genitori degli studenti. Il bus, chiaramente non in condizioni di viaggiare, è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi.

La reazione e la soluzione

Il caso ha scatenato una serie di reazioni immediate tra i genitori presenti. Uno di loro ha riferito che il pullman era “altamente fatiscente” e aveva evidenti segni di usura. Non trovando spazio adeguato per i bagagli, questi erano stati collocati all’interno del veicolo. “Abbiamo chiesto al conducente di mostrare i documenti regolari della corriera, ma la sua incapacità di farlo ha suscitato incredulità,” ha detto un padre. La preside della scuola, Patrizia Carra, ha dimostrato un’immediata capacità di reazione, contattando la ditta fornitrice e richiedendo un pullman sostitutivo, che è arrivato tre ore più tardi. Carra ha spiegato: “Una volta che mi è stato segnalato ho subito contattato la ditta fornitrice, che ha provveduto alla sostituzione.”

Conclusione ottimista

Nonostante l’imprevisto, la situazione si è risolta senza ulteriori complicazioni. Il resto degli studenti è partito regolarmente per Policoro, dove hanno trascorso due giorni all’insegna dell’istruzione e del divertimento. “L’importante era non vanificare l’attesa dei nostri alunni,” ha concluso la preside. E aggiunge: “È stato un imprevisto, e come tale sarebbe stato meglio se non fosse mai accaduto.” Il viaggio, nonostante il ritardo, ha mantenuto tutte le sue promesse, concludendo positivamente questa esperienza formativa per i ragazzi.