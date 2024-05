Bari, agguato al quartiere San Paolo, ferito 23enne, trasportato d’urgenza al Policlinico

0 Condivisioni acebook Twitter

Sparatoria nel quartiere San Paolo di Bari: un giovane ferito, indagini in corso

Una sparatoria si è verificata questa sera nel quartiere San Paolo di Bari, lasciando un giovane ferito a una gamba. La vittima, un ragazzo nato nel 2001, è stata colpita da un proiettile, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’episodio ha immediatamente allertato i poliziotti della Squadra mobile, accorsi sul posto per esaminare la scena e comprendere le circostanze dell’accaduto.

La vittima e le indagini preliminari

Il giovane ferito, che ha 23 anni, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per le cure necessarie. Le prime indagini indicano che l’evento non sembra essere legato a un regolamento di conti nel contesto criminale, poiché la vittima non risulta avere precedenti penali. Gli agenti della Squadra mobile, supportati dai colleghi della Scientifica, stanno esaminando la scena per raccogliere prove e determinare con precisione la dinamica della sparatoria.