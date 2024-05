Incidente mortale tra auto e scooter, addio alla 21enne Maria Grazia Brovelli

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel tardo pomeriggio di venerdì, sulla strada provinciale 69 a Brebbia, una tragica collisione ha strappato la vita a Maria Grazia Brovelli, una giovane di soli 21 anni.

L’incidente si è verificato quando un’automobile Lancia Y, proveniente da sud, ha tentato una svolta verso un distributore di benzina, impattando violentemente contro lo scooter guidato dalla ragazza.

Intervento immediato dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, è stata attivata una vasta operazione di soccorso. La centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha rapidamente

dispiegato sul posto due ambulanze, un’automedica e un elicottero. Nonostante la prontezza dei soccorsi, compresa l’intervento tempestivo di un’infermiera e un soccorritore presenti per caso, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. “Purtroppo nonostante il tentativo, per la giovane non c’era nulla da fare: è morta sul colpo,” hanno dichiarato i soccorritori.

Brebbia in lutto

Brebbia è stata profondamente scossa da questo tragico evento. La prematura scomparsa di Maria Grazia Brovelli ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di familiari e amici. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.