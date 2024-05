Loretta Goggi annuncia l’addio a “Tale e Quale Show” e spiega il perché in un lungo post

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo oltre un decennio di partecipazioni entusiasmanti e memorabili, Loretta Goggi ha deciso di ritirarsi dal programma televisivo “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

Questo show, che si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli italiani, non vedrà più la presenza di una delle sue colonne più amate nelle future edizioni. La notizia è stata divulgata dalla stessa Goggi, che ha scelto di comunicare la sua decisione attraverso un dettagliato post sui suoi canali social. Nella sua dichiarazione, Goggi ha descritto le ragioni dietro a questa scelta significativa, legate principalmente a cambiamenti nella sua vita personale che desidera onorare e prioritizzare.

Parole dirette e toccanti

Nel suo post, Loretta Goggi ha condiviso un messaggio toccante e personale che illumina il nuovo percorso che ha deciso di intraprendere. Ha scritto: “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente.” Queste parole riflettono la profondità del suo legame con la famiglia e il desiderio di immergersi completamente nelle nuove gioie che questa fase della vita le sta portando.

Una nuova fase di vita

La decisione di Goggi di ritirarsi non è stata presa alla leggera. Ha enfatizzato l’importanza di ascoltare se stessa e di rispondere alle esigenze del cuore: “Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava.” Conclude il suo annuncio rivelando la nascita di un pronipote, che rappresenta una fonte di ispirazione per un nuovo inizio e per nuovi progetti di vita. L’addio al “Tale e Quale Show” simboleggia quindi non solo una fine, ma anche l’inizio di un capitolo ricco di amore familiare e di rinnovata speranza.

Fan e il pubblico televisivo, sebbene tristi per la sua partenza, hanno mostrato grande supporto e comprensione per la decisione di Loretta Goggi, augurandole il meglio in questa sua nuova avventura di vita.