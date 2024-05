Carabiniere 50enne si è tolto la vita all’interno del Comando, il suo corpo ritrovato accanto alla pistola d’ordinanza

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica notizia ha colpito la comunità dei Carabinieri in Sicilia: un membro cinquantenne dell’Arma si è suicidato all’interno del comando Interregionale Culquaber. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella serata di venerdì, accanto alla sua pistola d’ordinanza.

La tragica scoperta

Il carabiniere, dopo essere uscito di casa il venerdì sera per fare delle compere, non ha fatto ritorno. La sua assenza ha allarmato la moglie che, preoccupata, ha avviato le ricerche contattando colleghi e amici di famiglia. Il suo corpo è stato poi scoperto all’interno della caserma, in circostanze che hanno subito fatto pensare a un gesto estremo.

Dettagli dell’incidente

Secondo le informazioni raccolte, la pistola d’ordinanza del militare è stata ritrovata vicino al suo corpo, suggerendo che si sia trattato di un suicidio. Le autorità hanno prontamente avviato le indagini per chiarire le dinamiche e le possibili cause che hanno portato a questo tragico evento.

Procedimenti

La comunità dei Carabinieri e i familiari sono stati colpiti duramente da questa perdita. La salma del carabiniere è stata trasferita all’ospedale Papardo di Messina e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che procederà con gli accertamenti necessari.