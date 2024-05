Durante i preparativi del matrimonio sente un dolore fortissimo alla gamba e poi fame d’aria, addio alla 30enne Alice Ori

0 Condivisioni acebook Twitter

La tragica scomparsa di Alice Ori, giovane avvocata di 30 anni, ha lasciato sgomenti amici e familiari a Camaiore.

Alice, che si stava preparando al matrimonio con il fidanzato Daniele Spelta, ha perso la vita improvvisamente dopo un malore descritto come un dolore a una gamba e una persistente “fame d’aria”.

I sintomi premonitori

Nei giorni precedenti al tragico evento, Alice aveva manifestato sintomi preoccupanti, tra cui un dolore persistente a un arto inferiore e difficoltà respiratorie, spesso descritte come “fame d’aria”. Questi segnali, purtroppo, non avevano portato a una diagnosi immediata, lasciando Alice e i suoi cari nel dubbio e nell’incertezza.

Il fatale malore

Il 24 maggio, Alice ha avvertito un forte malore che l’ha spinta a chiamare immediatamente i soccorsi e il suo compagno. Nonostante l’intervento tempestivo, al suo arrivo al pronto soccorso era già in arresto cardiaco. L’Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest ha confermato che nonostante gli sforzi del personale sanitario, non è stato possibile rianimarla. «Non c’è stato modo di far riprende il battito», hanno comunicato dal pronto soccorso.

Indagini in corso

Per determinare le cause precise del decesso, è stato disposto un esame sul corpo di Alice. I risultati di questa analisi saranno cruciali per comprendere le dinamiche di quanto accaduto e per fornire risposte ai tanti interrogativi che questo tragico evento ha sollevato.