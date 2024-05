Ragazza 19enne alla guida della sua auto travolge due pedoni, uno muore l’altro trasportato in codice rosso in ospedale, è gravissimo, lei illesa

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Roma nella tarda serata del 24 maggio, quando una giovane di 19 anni ha perso il controllo della sua auto, travolgendo due pedoni in via Suor Maria Mazzarello, nel quartiere Tuscolano.

Dettagli dell’incidente

La vettura, per cause ancora da accertare, ha sbandato e colpito due uomini che si trovavano a bordo strada. Un uomo di 65 anni è morto sul colpo a causa dell’impatto, mentre un altro, di 61 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate pericolose per la vita.

Interventi e accertamenti

La conducente dell’auto, rimasta illesa, è stata subito trasportata in ospedale per sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici, prassi standard in questi casi per verificare l’eventuale influenza di sostanze. L’auto è stata sequestrata dalle autorità competenti per ulteriori indagini. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro e il personale del 118.

Impatto sulla comunità

L’incidente ha avuto luogo in un’area normalmente molto frequentata, specialmente quella sera a causa di una festa rionale. Le autorità stanno lavorando intensamente per ricostruire l’esatta dinamica e comprendere le cause che hanno portato a tale esito.