Puglia, vaga per le strade in stato confusionale e sporco di sangue dopo aver ucciso una donna

Nel pomeriggio di oggi, una scena macabra si è svolta a San Giovanni Rotondo, dove una donna anziana è stata scoperta senza vita nella propria abitazione.

Un giovane del luogo è stato arrestato mentre vagava per le strade in uno stato di confusione, completamente nudo e coperto di sangue, urlando contro chi incrociava per strada. Gli inquirenti sono attualmente impegnati nell’analisi della scena del crimine per determinare le circostanze esatte e il movente dietro l’omicidio.

Investigazioni

L’incidente ha avuto luogo in un’abitazione lungo corso Matteotti, un’area tipicamente tranquilla dietro il municipio. La comunità locale è in stato di shock, e il cordoglio è stato espresso anche dal sindaco, che ha rilasciato una dichiarazione formale. “È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità”, ha detto il primo cittadino, evidenziando il senso di perdita e dolore che pervade la città. Nel frattempo, la polizia continua a raccogliere prove e testimonianze per fare luce sull’accaduto.

Dettagli sulla vittima e cause della morte

La vittima, una donna anziana del posto, è stata trovata in circostanze tragiche, con le autorità che ancora stanno cercando di determinare se la causa della morte sia stata un’arma da taglio o un altro tipo di violenza, come il soffocamento o un impatto violento contro un arredo.