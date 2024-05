Paolo Dal Pozzo, pilota 41enne di elicotteri del 118, è morto travolto da un’autobotte mentre scattava foto

0 Condivisioni acebook Twitter

Oggi, Sabato 25 maggio, durante la prima giornata dell’Air Show presso l’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila, si è verificato un tragico incidente che ha visto protagonista Paolo Dal Pozzo, un pilota di elicotteri di 41 anni.

Il pilota è stato tragicamente investito da un’autobotte mentre scattava una foto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante era impegnato in una manovra e l’autista non ha notato Dal Pozzo. “Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile fare nulla per rianimarlo”, ha dichiarato un testimone.

Conseguenze dell’incidente sull’evento

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate

sull’organizzazione dell’Air Show, portando alla cancellazione delle attività previste per il resto della giornata, incluso il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. Gli spettatori presenti sono stati fatti allontanare dall’area per permettere le operazioni di soccorso e le indagini preliminari. L’atmosfera di festa si è trasformata in un momento di lutto e riflessione sulla sicurezza degli eventi pubblici di grande affluenza.

Il ricordo di Dal Pozzo

Paolo Dal Pozzo era molto rispettato nella sua comunità sia per le sue competenze professionali che per la sua passione per la fotografia. Residente e dipendente della società Avincis, che gestisce il servizio di elisoccorso in Abruzzo, aveva una lunga carriera alle spalle come pilota, inclusa un’esperienza nella Marina Militare e un impiego in una multinazionale di sistemi di sicurezza. Lascia una moglie e due figli. “Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell’Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico”, ha detto Gino Bianchi, responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Anche il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha espresso il proprio cordoglio: “Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, unitamente al servizio regionale Abruzzo, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’amico e collega soccorritore Paolo Dal Pozzo, co-pilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila, vittima di un tragico incidente occorso questa mattina presso l’aereoporto di Preturo. Alla famiglia e agli amici di Paolo, alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, alla società Avincis, la sincera vicinanza di tutti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico”.