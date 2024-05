Fedez vive l’esperienza del Gran Premio di Monaco da uno yacht esclusivo, i costi di questa vacanza extra lusso.

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha intrapreso una nuova fase della sua vita, spostandosi in un appartamento arredato con pezzi di design in piazza Castello.

Mentre Chiara è a Madrid con i figli, Fedez ha scelto un weekend di lusso a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco. Lontano dalla vita familiare, il cantante continua a mantenere i contatti con la sua ex moglie solo per coordinare gli impegni dei loro figli, Leone e Vittoria.

L’esclusiva esperienza di Fedez a Monte Carlo

Arrivato a Monte Carlo in jet privato, Fedez ha documentato ogni momento del suo soggiorno lussuoso. Ha noleggiato un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule, da cui gode di una vista privilegiata sul circuito di Formula 1. L’esperienza permette a Fedez e al suo gruppo di amici e collaboratori di seguire le qualifiche e le gare direttamente dalla comodità del proprio yacht, immersi in un’atmosfera esclusiva e rilassante.

I costi di un’esperienza di lusso al Gran Premio

L’opportunità di assistere al Gran Premio di Monaco da uno yacht è un’esperienza che gli organizzatori offrono a un pubblico selezionato e viene pubblicizzata sul sito ufficiale dell’evento. Sebbene i dettagli finanziari specifici non siano menzionati apertamente, è noto che simili pacchetti di ospitalità raggiungono cifre molto elevate, riflettendo l’esclusività e il lusso della posizione. Stare comodamente sdraiati su un lettino prendendo il sole mentre si assiste alle gare è una modalità di fruizione che solo pochi possono permettersi, rendendo l’esperienza non solo unica ma anche estremamente costosa.