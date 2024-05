Lavinia Mauro e Alessio Corvino di “Uomini e Donne” hanno annunciato la fine del loro rapporto dopo più di un anno insieme.

0 Condivisioni acebook Twitter

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, noti per la loro partecipazione al programma televisivo “Uomini e Donne”, hanno deciso di separarsi.

La coppia, che aveva iniziato a frequentarsi durante il programma nell’aprile del 2023, ha scelto di prendere strade diverse. L’annuncio è stato fatto da Lavinia tramite una storia su Instagram, dove ha comunicato ai suoi follower la decisione condivisa di proseguire ognuno per la propria strada, pur mantenendo stima e affetto reciproco.

L’annuncio su Instagram e le reazioni dei fan

La notizia della rottura è stata rivelata quando Lavinia

ha pubblicato una storia su Instagram, spiegando che la decisione è stata presa dopo attente riflessioni e che entrambi sentivano la necessità di mettersi al primo posto, non per egoismo ma come una necessità personale. Questo messaggio ha seguito settimane di speculazioni da parte dei fan, che avevano notato l’assenza della coppia dai social media e sospettavano di una possibile crisi tra i due.

Mantenere la stima e guardare avanti

Nel suo messaggio, Lavinia ha sottolineato l’importanza di mantenere la stima reciproca nonostante la fine della loro relazione sentimentale. Ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto durante la loro relazione, ringraziando coloro che li hanno supportati. “Abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c’è tra noi”, ha detto Lavinia, lasciando trasparire un senso di maturità e rispetto reciproco che continua anche dopo la fine del loro legame amoroso.