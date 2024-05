Elettra Lamborghini: “Non ho intenzione di mettere al mondo un figlio ma di adottare un bambino si”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la sua intervista a “Verissimo”, Elettra Lamborghini ha aperto il suo cuore riguardo il compimento dei suoi 30 anni, una tappa importante che l’ha vista riflettere su amore, carriera e passioni personali.

“Mi sento ancora come una ragazzina, quasi cinque anni più giovane”, ha condiviso con il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin. Elettra ha parlato del suo amore profondo per il marito, il DJ Afrojack, con cui a settembre festeggerà sei anni di matrimonio. Ha descritto la loro relazione come serena e matura, sottolineando come il tempo abbia rafforzato il loro legame e la fiducia reciproca.

L’amore per i cavalli e la nuova adozione

Oltre al suo matrimonio, un’altra grande passione di Elettra è quella per i cavalli, un amore che risale alla sua infanzia. Recentemente, ha adottato un nuovo cavallo di nome Ermes, un palomino che ha conquistato il suo cuore non appena l’ha visto online. “Quando ne parlavo mi veniva il magone; ho capito che era la cosa giusta da fare”, ha raccontato Elettra, descrivendo il momento dell’adozione come un colpo di fulmine, un sentimento intenso e immediato che ha rafforzato ulteriormente il suo impegno nei confronti degli animali.

Il sogno di diventare madre attraverso l’adozione

Uno degli aspetti più toccanti dell’intervista è stato quando Elettra ha esplorato il suo desiderio di maternità, esprimendo un forte interesse verso l’adozione. Nonostante le difficoltà e le porte chiuse che ha incontrato nel processo, rimane determinata a perseguire questa via. “Il mondo mi fa tanta paura e pensare di metterne al mondo uno mio mi spaventa tanto”, ha spiegato, aggiungendo che, adottando un bambino, sentirebbe di contribuire a dare una seconda chance a una vita già esistente.