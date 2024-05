Bari, Pietro Petruzzelli lancia un innovativo progetto di cassonetti interrati finanziato dai fondi del PNRR per migliorare la gestione dei rifiuti nel centro di Bari.

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel cuore di Bari, un progetto rivoluzionario sta per prendere vita grazie all’iniziativa di Pietro Petruzzelli, figura prominente della politica locale e consigliere comunale molto supportato.

Con l’obiettivo di una riconferma e di continuare il lavoro svolto con l’amministrazione di Antonio Decaro, Petruzzelli introduce un ambizioso piano per l’installazione di cassonetti interrati. Questa mossa si prefigge di modernizzare la raccolta dei rifiuti in diverse aree della città, tra cui i quartieri Murattiano, Umbertino, parti di Madonnella, Libertà, Picone e Carrassi.

Tecnologia e sostenibilità: il cuore del progetto

Il progetto prevede la creazione di isole ecologiche di prossimità, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Queste strutture non solo ottimizzeranno la gestione dei rifiuti, ma contribuiranno anche a ridurre l’impatto visivo e olfattivo dei cassonetti tradizionali, integrandosi armoniosamente nell’ambiente urbano. L’approccio innovativo di Petruzzelli mira a promuovere una città più pulita e ordinata, incentivando al contempo la cittadinanza a un maggiore impegno nella raccolta differenziata.

Impatti e aspettative future

Questo progetto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative ambientali che l’amministrazione comunale intende sviluppare, sfruttando i fondi europei per trasformare Bari in un modello di sostenibilità urbana. Con questa iniziativa, Pietro Petruzzelli non solo cerca di garantire la sua rielezione attraverso un impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, ma stabilisce anche un nuovo standard per la gestione dei rifiuti in Italia, sperando di estendere il successo del progetto anche ad altre città del paese.