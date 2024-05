Bari, le recensioni dei turisti: “Bellissima ma è ancora troppo indietro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari continua a conquistare il cuore dei visitatori con il suo suggestivo borgo antico, riconosciuto come il più bello scorcio della città.

Le strette viuzze, l’atmosfera vibrante e l’accoglienza della gente locale sono gli elementi che maggiormente affascinano chi giunge in questa storica città del Sud Italia. Le recensioni su piattaforme come Tripadvisor parlano chiaro: Bari è descritta come “imperdibile, unica e splendida”. L’ottimismo è palpabile tra gli operatori del settore turistico, specialmente in vista della stagione estiva che promette ulteriori piacevoli sorprese.

Le criticità nel settore turistico

Nonostante l’alto gradimento del centro storico, numerosi turisti evidenziano alcune carenze nei servizi offerti dalla città. Una turista siciliana, ad esempio, pur ammirando il fascino mediterraneo di Bari, ha espresso preoccupazioni specifiche riguardanti l’efficienza dei servizi locali. Critica particolare è stata rivolta al servizio taxi, considerato inadeguato rispetto all’aumento dei flussi turistici dovuti all’incremento dei voli. Molti turisti si sono trovati in difficoltà a causa di un numero di taxi insufficiente e, in alcuni casi, hanno segnalato un’accoglienza poco cortese da parte delle strutture extra alberghiere.

La necessità di miglioramenti infrastrutturali

Il feedback dei visitatori sottolinea la necessità urgente di miglioramenti infrastrutturali e di servizio per sostenere l’immagine di Bari come destinazione turistica di primo livello. La turista siciliana ha inoltre menzionato la mancanza di opzioni flessibili come il self check-in nei B&B, un servizio ormai comune in molte altre città. Queste lacune nel servizio compromettono l’esperienza complessiva dei turisti e suggeriscono che, nonostante le indubbie attrattive culturali e storiche, Bari deve lavorare per colmare il divario tra l’incanto del suo patrimonio e l’efficienza dei suoi servizi turistici. Questo sarà essenziale per garantire che l’esperienza dei visitatori sia all’altezza delle aspettative create dalla sua bellezza storica e naturale.