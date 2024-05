Massimo Bernardini dice addio a TvTalk con le lacrime agli occhi: “Adesso devo andare, c’è mia moglie che mi aspetta da molto”

1 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di TvTalk di ieri, sabato 25 maggio, Massimo Bernardini ha annunciato il suo addio, lasciando il testimone a Mia Ceran.

Bernardini ha utilizzato questa occasione per condividere i suoi pensieri e le ragioni dietro la decisione di ritirarsi. In un momento ricco di emozioni, il conduttore ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta e ha evidenziato la necessità di cedere il posto a talenti più giovani. Tra i motivi del suo addio, ha citato il desiderio di trascorrere più tempo con la famiglia e in particolare con la moglie, riflettendo sulla saggezza di un passaggio del Vangelo di Luca: “Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. Ha inoltre menzionato il recente decesso di Franco Di Mare, rendendo omaggio al suo contributo.

Il futuro di TvTalk

Bernardini è convinto che TvTalk continuerà a prosperare sotto la guida di Mia Ceran. Ha lodato la trasmissione per la sua solidità e popolarità, sottolineando come sia giusto che una nuova generazione prenda le redini. La sua fiducia nel futuro del programma e nei cambiamenti imminenti è palpabile. Ha espresso il proprio desiderio di rimanere parte del mondo televisivo, seppur in una nuova capacità, suggerendo che il suo legame con il programma rimarrà indissolubile.

Riconoscimenti e ringraziamenti

Nel suo commiato, Bernardini ha reso onore ai colleghi e ai direttori che hanno reso possibile la sua libertà creativa e operativa, in particolare a Franco Di Mare. Ha ribadito l’importanza della comunità di lavoro di TvTalk e il dolore nel doversi separare da essa. Nel suo toccante addio, ha ribadito: “Adesso vado perché mia moglie mi aspetta da un pezzo, devo andare”. Queste parole chiudono simbolicamente il suo capitolo in TvTalk, mentre si apre un nuovo orizzonte personale e professionale.