Compie 18 anni e le regalano lo scooter, perde il controllo ad una curva, addio a Matilda Agnesi

0 Condivisioni acebook Twitter

Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Matilda Agnesi ha ricevuto uno scooter, un regalo che purtroppo si è trasformato in una tragedia.

Nella serata di ieri, sabato 25 maggio, mentre percorreva la strada che collega Comezzano-Cizzago a Cossirano, la giovane ha perso il controllo del suo Benelli 125. Il tragico incidente ha visto Matilda finire fuori strada e perdere la vita.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20:00. Matilda stava guidando verso Trenzano, dove risiedeva. Affrontando una leggera curva vicino all’incrocio con via Barussa, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter è caduto in un campo adiacente alla strada provinciale. Un uomo e una donna, testimoni dell’incidente mentre passavano in auto, sono stati i primi a fermarsi e tentare di aiutare la ragazza.

Soccorsi e commozione

I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato disperatamente di rianimare Matilda, ma purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. La comunità locale è profondamente scossa da questo evento, e il ricordo di Matilda resterà vivo nei cuori di chi la conosceva. La perdita improvvisa e tragica ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia Agnesi.