Giovane donna 26enne alla guida di un’auto travolge e uccide un ragazzo di 19 anni, la guidatrice non ha la patente

Nella città di Castellammare di Stabia si è verificato un tragico incidente stradale in via Ripuaria che ha visto la morte istantanea del 19enne Salvatore Vertolomo, coinvolto in uno scontro mentre era in scooter con un altro passeggero, fortunatamente sopravvissuto e attualmente in ospedale per accertamenti.

Il giovane Salvatore non ha avuto scampo ed è deceduto sul colpo a causa dell’impatto.

La responsabilità dell’incidente

Le indagini hanno rivelato che alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era una giovane di 26 anni senza patente. Questa grave irresponsabilità ha portato alla sua denuncia per omicidio stradale presso la Procura di Torre Annunziata. Aggiunge un ulteriore livello di complessità alla vicenda la presenza di un uomo di 51 anni che inizialmente aveva tentato di assumersi la responsabilità dell’accaduto, mentendo agli inquirenti. Quest’ultimo è ora accusato di favoreggiamento personale.

Conseguenze legali e investigazioni

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e sono in corso indagini per chiarire la completa dinamica degli eventi. La salma di Salvatore Vertolomo è stata messa a disposizione del pubblico ministero di turno e sarà sottoposta ad autopsia per ulteriori chiarimenti sulla causa esatta della morte.