Dopo due settimane di agonia, muore il piccolo Rosario, il bambino caduto in piscina

0 Condivisioni acebook Twitter

Il piccolo Rosario, un bambino italiano di soli 6 anni, è morto dopo due settimane di agonia seguite a un tragico incidente in piscina avvenuto il 13 maggio.

L’incidente ha avuto luogo in una piscina privata situata nella via Sant’Andrea, una zona residenziale di Swieqi, a Malta.. Rosario stava godendo di una giornata con la famiglia quando è tragicamente caduto in acqua. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto urgente all’ospedale Mater Dei di Malta, le gravi ferite subite hanno portato alla sua morte dopo estenuanti tentativi medici di salvarlo.

Le indagini sulla dinamica

Dopo l’incidente, la polizia maltese ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della caduta del bambino. Questo caso, per la sua gravità e le implicazioni che comporta, ha richiesto l’intervento diretto della magistratura, che sta supervisionando l’indagine. Gli investigatori stanno esaminando attentamente la scena, intervistando testimoni e raccogliendo prove per determinare se vi siano state negligenze o circostanze evitabili che hanno contribuito all’incidente. La polizia considera diverse ipotesi, inclusa la possibilità che un attimo di distrazione da parte degli adulti presenti possa aver giocato un ruolo cruciale nella tragedia.