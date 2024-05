Corpicino di neonata ritrovata tra gli scogli, avvolta in una busta di plastica, è nata da pochissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una scena raccapricciante ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

Il corpicino di una neonata è stato trovato morto tra gli scogli vicino agli imbarcaderi dei traghetti che collegano la Calabria con la Sicilia. Il ritrovamento è avvenuto la mattina di domenica, sollevando immediatamente preoccupazioni e domande sulla dinamica degli eventi.

Dettagli inquietanti

Il corpo della piccola, che sembra essere stato partorito da poco tempo, era avvolto in una busta di plastica all’interno di uno zaino. Un dettaglio ancor più straziante è il fatto che al corpo era ancora attaccato il cordone ombelicale, suggerendo che il decesso sia avvenuto poco dopo il parto. La scelta di nascondere il corpo in questo modo suggerisce un disperato tentativo di occultamento.

Indagini in corso

La polizia, prontamente intervenuta sul posto, ha iniziato le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica scoperta. Gli investigatori stanno lavorando per identificare eventuali testimoni e cercando di rintracciare la madre della neonata, che potrebbe trovarsi in condizioni di rischio o in stato di necessità.