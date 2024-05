72enne alla guida mentre fa una manovra in retromarcia, investe e uccide il marito 73enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente si è verificato nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane a Roma, dove un uomo di 73 anni è stato investito e ucciso dall’auto guidata dalla sua moglie, una donna di 72 anni.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 maggio, precisamente alle 16:30, lungo via Laurentina.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sembra che la 72enne stesse eseguendo una manovra in retromarcia al momento del tragico impatto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte di alcuni testimoni e l’intervento rapido dei medici del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare; il suo decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso

La polizia locale del IX Gruppo Eur è immediatamente intervenuta sul luogo dell’incidente per iniziare le indagini necessarie a chiarire la dinamica e le circostanze sotto cui si è verificato l’incidente. Gli agenti stanno esaminando tutte le possibili cause, comprese le condizioni del veicolo, le testimonianze degli occhi di testimoni e la possibile influenza di fattori esterni. L’obiettivo è di determinare le responsabilità e se l’accaduto sia stato il risultato di una tragica fatalità o di negligenza.

Questa dolorosa vicenda ha lasciato i visitatori profondamente scossi, portando un velo di tristezza su un luogo altrimenti dedicato alla spiritualità e alla riflessione.