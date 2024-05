Puglia, quattro clienti tentano di fuggire senza saldare il conto, scoperti, provano ad investire con l’auto il proprietario.

0 Condivisioni acebook Twitter

Un gruppo di quattro persone, tra cui un bambino di due anni, ha consumato per 109 euro al Sushi Xian, un ristorante ‘All you can eat’ situato nella periferia di Foggia.

Dopo aver gustato menù completo, vino e dolci, hanno tentato di lasciare il locale senza pagare. “Mangiano, bevono e scappano senza pagare. Poi quando li scopri provano anche a investirti con l’auto”, hanno esclamato i titolari, visibilmente frustrati e indignati per l’accaduto.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

I fatti si sono svolti intorno alle 23:30, con il tentativo di fuga che è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza. Mentre i titolari e i dipendenti del Sushi Xian cercavano di intercettare gli evasori nel parcheggio, il conducente dell’auto ha accelerato pericolosamente, rischiando di investire uno dei titolari. La tensione è salita alle stelle quando il veicolo ha puntato dritto sull’uomo, che ha rischiato di essere colpito in pieno.

Reazioni e conseguenze legali

L’incidente ha suscitato grande indignazione tra i proprietari del ristorante, che hanno annunciato l’intenzione di procedere con una denuncia alle autorità competenti. “La rabbia è tanta. Noi offriamo un buon servizio e loro se ne approfittano. Hanno tentato anche di investirmi, denuncerò tutto”, ha dichiarato il proprietario, promettendo azioni legali contro i responsabili del gesto irresponsabile e pericoloso.